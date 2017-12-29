Космическое агенство NASA обнародовало снимок зимы на Марсе, когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа.

Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию.

Фотоснимки была опубликована на сайте агентства.

Серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

"Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете", - рассказывают специалисты NASA.

Известно, что с наступлением на Марсе "весны" сухой лед начнет постепенно трескаться и испаряться. Из-за этого облик планеты вновь изменится. В то же время на Южном полюсе Марса температура сохраняется на протяжении только года, из-за чего "зима" там длится все время.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на станции Mars Desert Research Station на территории штата Юта Соединенных Штатов Америки стартовало моделирование экспедиции на Марс.

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