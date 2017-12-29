Средства Суркисов в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал Приватбанка как средства связанных лиц.

Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску семьи Суркисов, информирует еizvestia.com.

Банк обжаловал в Окружном админсуде Киева арест счетов, однако 18 декабря суд в удовлетворении иска отказал. Определение от 18 декабря доступно в Едином реестре судебных решений.

В своем иске Приватбанк просил суд признать противоправными действия госисполнителя о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября о наложении ареста на имущество банка. Приватбанк также просил суд снять арест со счетов в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк «Пивденный», А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, Асвио Банк.

Напомним, 21 ноября НБУ подал в третий раз в Высший админсуд иск о приостановлении принудительного списания средств с Приватбанка, что, по его мнению, является незаконным. Однако 1 декабря ВАСУ отказал НБУ в удовлетворении иска. НБУ планирует оспорить данное решение в Верховном Суде.

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6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.

Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик — 514,1 млн гривен, Григорий Суркис — 163,1 млн гривен, Марина Суркис — 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис — 44,8 млн гривен. Эти средства в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал Приватбанка как средства связанных лиц.

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