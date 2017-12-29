|"Я зайка". Козловский примерил маску с заячьими ушами
|29.12.2017 12:09
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Скоро Новый год! Не забудьте выбросить мусор из ведра, из головы, из жизни... Ррррррр!!! * #язайка * #твойзайка *Публикация от ♣ * Vitaliy Kozlovskiy♣ * (@vkozlovskiy) Дек 27, 2017 at 6:57 PST
Козловский расстался со своей девушкой Раминой. Она сообщила, что стала инициатором разрыва с Козловским.6 марта, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений.
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