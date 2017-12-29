Погода, Новости, загрузка...
"Я зайка". Козловский примерил маску с заячьими ушами
29.12.2017 12:09
Украинский певец Виталий Козловский поделился снимком, на котором запечатлен в маске зайца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Козловский: Скоро Новый год! Не забудьте выбросить мусор из ведра, из головы, из жизни Фото: vkozlovskiy / Instagram Фото он разместил в Instagram."Скоро Новый год! Не забудьте выбросить мусор из ведра, из головы, из жизни... Ррррррр!!!" – написал он и отметил пост хэштегами "я зайка" и "твой зайка".

Скоро Новый год! Не забудьте выбросить мусор из ведра, из головы, из жизни... Ррррррр!!! * #язайка * #твойзайка *

Публикация от ♣ * Vitaliy Kozlovskiy♣ * (@vkozlovskiy) Дек 27, 2017 at 6:57 PST
Козловский расстался со своей девушкой Раминой. Она сообщила, что стала инициатором разрыва с Козловским.6 марта, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить