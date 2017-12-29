Украинские пограничники задержали трех преступников, разыскиваемых в Словакии, Германии и ОАЭ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали троих разыскиваемых в Словакии, Германии и ОАЭ преступников.

"Вчера пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" остановили гражданина Словакии. На иностранца сработала база данных Интерпола. Мужчину разыскивали словацкие правоохранители за обман. А в пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда задержали гражданина Беларуси. Его разыскивали по семи статьям совершенных в Германии преступлений", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу.

Кроме того, в пятницу в пункте пропуска "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Дубая, пограничники задержали гражданина Сирии 1982 года рождения. Иностранец разыскивался в Объединенных Арабских Эмиратах за коммерческое обман.

О задержании правонарушителей сообщили в Укрбюро Интерпола в г.Киеве. Иностранцы переданы сотрудникам Нацполиции.