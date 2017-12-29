В эпоху смартфонов и скоростного Интернета люди очень любят фотографироваться.

Всегда и везде. Чуть ли не у каждого обладателя современного смартфона есть страница в Инстаграме, которую он остервенело заполняет тоннами однообразных фотографий, пишет со ссылкой на .

Кто-то любит просто рассматривать фото друзей и следить за жизнью знаменитостей. В общем, сервисы развиваются с такой скоростью, что скоро наши бабушки будут фотографировать свои походы на рынок.

Наша история о том же. Во время перелета из Ньюкасла в Пальма-де-Майорка три подруги решили сделать совместное селфи, чтобы запечатлеть начало своего путешествия.

Прошло два года. Подруги встретились и решили тем же составом повторить путешествие двухлетней давности. Они летели тем же маршрутом и снова сделали общее фото на борту самолета.

Спустя некоторое время Шерон Хаак решила пересмотреть старые снимки. Увиденное лишило ее дара речи.

На обоих снимках можно заметить парня, который сидит за подругами и улыбается в камеру.

«На прошлой неделе я захотела покопаться в своем фотоархиве и посмотреть фото из последних отпусков. Просматривая снимки, я заметила кое-что необычное на двух из них. Я присмотрелась внимательнее и поняла, что это один и тот же человек на обоих снимках. У меня прямо мурашки по коже!», — рассказала Шерон.

Если не веришь, взгляни сам. Это фото, сделанное во время последнего отдыха подруг.

А этому снимку уже 2 года.

Шерон настолько встревожила эта ситуация, что она выложила фото на своей странице в Фейсбуке. В подписи к посту она спросила, видит ли кто-то на снимках одного и того же человека.

Ответ был однозначен: этот один и тот же парень.

Мистика это или просто совпадение?

Порою судьба заводит нас в хитрые ситуации, сводит с нужными людьми и подает некие знаки. Возможно, это один из них. Для Шерон, конечно же.

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