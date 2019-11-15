Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над его оппонентом Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году. Об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, трансляция которого состоялась на Fox News .

Трамп отметил, что история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии. Он сказал, что республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированного демократами.

"Давайте обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - сказал Трамп с трибуны.

13 ноября, в Киеве состоялась неофициальная встреча лоббиста из США Брайана Лайза с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Третья участница на фото - помощница Ермака.

Интересно, что Ланза близок к команде Трампа.

Встреча состоялась поздно вечером, в районе 22:00 в киевском ресторане "Гудман". Зафиксировали ее источники "Украинской правды".

Что именно обсуждали - неизвестно.

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