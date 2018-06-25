Сторона обвинения просит Шевченковский районный суд Киева продлить срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который подозревается в подготовке теракта в столице против украинских чиновников, передает корреспондент .

Необходимость продления срока Рубану сторона обвинения мотивировала незавершением проведения следственно-розыскных действий по делу и неполучением результатов трех экспертиз, а также наличием рисков препятствования Рубаном следству в случае, если он будет находиться не под стражей.

Прокуроры также напомнили, что Рубан, находясь под арестом, написал письмо так называемому омбудсмену "ДНР" Морозовой с просьбой включить его в список обмена заложниками, что свидетельствует о его намерениях уйти на неподконтрольную украинской власти временно оккупированную территорию Донбасса.

"Просим продлить меру пресечения содержание под стражей Рубану Владимиру Владимировичу сроком на 60 суток без определения суммы залога", - отметили прокуроры.

В свою очередь сторона защиты просит суд отказать в удовлетворении ходатайства как безосновательного.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, между которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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