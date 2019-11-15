|Альбіна Джанабаєва про стосунки з Меладзе: Він належить іншим
|15.11.2019 21:27
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«Ми намагаємося в цьому поспіху знаходити час тільки для нас двох», - каже Альбіна.
«Це дає можливість відірватися від побуту», - додає Валерій.
Важливу роль в стосунках пари грають приємні сюрпризи.
«Пам'ятаю, якось вночі я прокинулася, щоб попити води, і побачила, що на тумбочці, на підлозі, сходах, просто всюди лежать троянди, пелюстки троянд. Валерій постарався і закидав весь будинок... Це було класно і несподівано, так я дізналася, що він здатний на безумства. Я ж зі свого боку можу влаштувати такий сюрприз: в ніч напередодні дня народження Валерія надути йому 500 кульок», - розповіла Альбіна.
Також Альбіна розповіла про ревнощі до чоловіка. За словами співачки, на концертах навколо артиста знаходиться багато людей, в основному, жінок:
«І ревнощі - занадто недоречне визначення в даному випадку. На сцені він належить глядачам, а далі ми все для себе вирішили», - зізналася співачка.
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