Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе разом вже більше 10 років. Але це не заважає їм зберігати романтику у відносинах, про що розповіли самі артисти.







«Ми намагаємося в цьому поспіху знаходити час тільки для нас двох», - каже Альбіна.



«Це дає можливість відірватися від побуту», - додає Валерій.



Важливу роль в стосунках пари грають приємні сюрпризи.



«Пам'ятаю, якось вночі я прокинулася, щоб попити води, і побачила, що на тумбочці, на підлозі, сходах, просто всюди лежать троянди, пелюстки троянд. Валерій постарався і закидав весь будинок... Це було класно і несподівано, так я дізналася, що він здатний на безумства. Я ж зі свого боку можу влаштувати такий сюрприз: в ніч напередодні дня народження Валерія надути йому 500 кульок», - розповіла Альбіна.



Також Альбіна розповіла про ревнощі до чоловіка. За словами співачки, на концертах навколо артиста знаходиться багато людей, в основному, жінок:



«І ревнощі - занадто недоречне визначення в даному випадку. На сцені він належить глядачам, а далі ми все для себе вирішили», - зізналася співачка.

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