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Модний провал: Іванка Трамп в костюмі з ефектом ombrе
16.11.2019 01:10
Старший радник президента Іванка Трамп відвідала презентацію дебютної книги свого брата Дональда Трампа-молодшого, яка пройшла в готелі Hay-Adams в Нью-Йорку.

В даний час Дональд працює виконавчим віце-президентом в компанії свого батька. Іванка покинула готель вже пізно ввечері разом з чоловіком Джаредом Кушнером.

Для презентації дочка 45-го президента США вибрала атласний брючний костюм холодного рожево-бузкового кольору з незвичайним ефектом градієнт. Світло-рожевий на костюмі плавно переходив в теплий персиковий колір. Цей ефект переходу одного відтінку в інший також називають ефектом деграде або ombrе. Приталений піджак і широкі трохи розкльошені брюки Іванка доповнила відкритими нюдовими босоніжками і шкіряним золотим клатчем.

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