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Модна поява Наталі Водянової під час африканського туру (Фото)
16.11.2019 06:08
Наталя Водянова приїхала до столиці Кенії Найробі, де почав свою роботу Всесвітній саміт фонду ООН з питань народонаселення і розвитку. Більше 6000 делегатів з 160 країн обговорюватимуть ранні заміжжя, низький рівень сексуальної освіти, недоступність контрацептивів та інші проблеми, які роблять життя жінок в деяких країнах нестерпним.

Модель виклала перші африканські фотографії, підписавши їх:

«Я вважаю, що будь-яка проблема містить в собі потенціал рішення. Слідкуйте за сторіз!»

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