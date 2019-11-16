Наталя Водянова приїхала до столиці Кенії Найробі, де почав свою роботу Всесвітній саміт фонду ООН з питань народонаселення і розвитку. Більше 6000 делегатів з 160 країн обговорюватимуть ранні заміжжя, низький рівень сексуальної освіти, недоступність контрацептивів та інші проблеми, які роблять життя жінок в деяких країнах нестерпним.



Модель виклала перші африканські фотографії, підписавши їх:



«Я вважаю, що будь-яка проблема містить в собі потенціал рішення. Слідкуйте за сторіз!»







