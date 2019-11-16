Класичний червоний або приглушений кораловий відтінок манікюру ідеальні для холодної пори року. Яскраві кольори здатні підняти настрій навіть в самий похмурий день. Ми вибрали три цікавих варіанти дизайну нігтів з червоним лаком, які по-новому обіграють найактуальніший колір сезону.



Тонкі деталі

Такий варіант підійде для дівчат, які не дуже люблять яскравий манікюр, але при цьому хочуть спробувати що-небудь новеньке. Делікатні червоні елементи виглядають свіжо і цікаво, не гірше класичного повноцінного червоного дизайну.







Французький манікюр

Френч, але не класичний білий, а червоний. Не обов'язково вибирати круглу форму вільного краю нігтьової пластини, малюйте геометричність прямокутну або квадратну середньої товщини.







Асиметрія і різний дизайн нігтів на руках

Цікавий спосіб урізноманітнити класичний червоний манікюр - зробити різний дизайн нігтів на двох руках. Можна також додатково прикрасити пластину наклейками або делікатними малюнками.





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