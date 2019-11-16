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Регіна Тодоренко і Влад Топалов на премії ОК! (Фото)
16.11.2019 08:17
У готелі Four Seasons відбулася щорічна церемонія нагородження премії журналу ОК! «Більше, ніж зірки». Це четверта за рахунком церемонія, яку відвідало безліч зірок шоу-бізнесу. Особливу увагу привернули, звичайно, знаменитості, які прийшли парами. Ви тільки погляньте на Регіну Тодоренко і Влада Топалова!

Яка ж вони красива пара!

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Нагадаємо, Регіна і Влад і минулого року були на цій премії. В той час зірка була "глибоко" вагітна своїм первістком.

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