Ольга Бузова собралась на «Евровидение» Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова собралась выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает интернет-издание teleprogramma.pro. Свое намерение Бузова озвучила в ходе концерта, состоявшегося 14 ноября. «Следующую песню на английском я спою на Евровидении», — сказала певица. В каком именно году артистка собирается выступить на конкурсе, она не уточнила. Эту идею раскритиковал телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который комментировал телевизионную трансляцию конкурса «Евровидение» в России. При этом в выражениях он не стеснялся. «Я думаю, что у нашей страны хватит ума, чтобы послать какого-то другого артиста, потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем. Во-первых, это конкурс песни, а я не думаю, что у Ольги Бузовой будет вкус на хорошую песню», - заявил Губерниев в комментарии для интернет-издания «Газета.Ru». «Она девушка, конечно, талантливая в каких-то областях, но еще раз повторяю, что у Российской Федерации, я надеюсь, хватит ума послать другого исполнителя на конкурс «Евровидение», потому что иначе мы (тут журналист употребил простонародное слово, обозначающее непроизвольное опорожнение кишечника – прим. ред.). Я с уважением отношусь к творчеству Ольги Бузовой, но «Евровидение» — это конкурс для других исполнителей, — добавил журналист. «Евровидение-2020» состоится в Роттердаме (нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а конец — 16 мая. В 2019 году конкурс проходил в Израиле. Победу в нем одержал голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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