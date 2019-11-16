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Тернии и звёзды кинорежиссёра Юрия Кары
16.11.2019 12:54
Тернии и звёзды кинорежиссёра Юрия Кары 12 ноября 1954 года, 65 лет назад, в городе Сталино, то есть в Донецке, родился Юрий Викторович Кара – известный режиссёр российского кино, сценарист, продюсер.

По иронии судьбы практически все его картины либо подвергались цензуре, переделке, либо проходили непростые испытания, долгое время дожидаясь премьеры.

Уроженец УССР, украинец по национальности, Юрий Кара учился сначала в донецкой школе № 70, а затем перешел в физико-математическую школу № 17, также посещая занятия в музыкальной школе.

В 1972 г. Юрий поступил на физико-химический факультет Московского института стали и сплавов по специальности «физика металлов», стал одним из лучших студентов вуза. С учебой сочетал руководство вокально-инструментальным коллективом института. Рассказывал: «Наверное, это нескромно, но у меня действительно не было ни одной “четвёрки”. Я получал повышенную стипендию, даже доучился до Ленинской. В то время это было уже как-то непопулярно, и я пытался отказаться. Но мне сказали: “Их только две на весь институт! Это большая честь!”»

Окончив вуз в 1978 году, работал инженером-радиофизиком в Донецке, защитил кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук.

Тем не менее в нем возобладала художническая сущность, и в 1982 году Ю. Кара поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Через пять лет представил на суд публики свою дипломную работу – киноленту «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева 1972 года.

Актёры играли бесплатно, фильм с бюджетом 50 тысяч рублей стал триумфом начинающего режиссёра. Писатель рассказывал, что плакал, когда смотрел картину.

Ярко сыграли в фильме Нина Русланова и Владимир Заманский, а также Сергей Никоненко, Вера Алентова, молодые Ирина Чериченко, Наталья Негода. Картина получила премию «Ника», призы кинофестивалей в Германии, Испании, Польше и несколько наград на родине. Это громкий фильм о чувствах старшеклассников накануне Великой Отечественной войны, на которой многие из них, как мы понимаем, погибнут. Искусно снятые дома Москвы в фильме помогают создать атмосферу провинциального городка. Казалось бы, сугубо наша отечественная предвоенная тема, однако фильм приобрели для показа 48 стран.

Второй картиной постановщика Кары стала лента «Воры в законе» (1988), снятая по мотивам произведений Фазиля Искандера. Режиссер снова показал свою приверженность сильной литературной сценарной первооснове. В фильме снялись Борис Щербаков, Анна Самохина, Валентин Гафт и другие. На кинофестивале в Одессе проект получил «Премию трех “К”» — «за конъюнктуру, коммерцию и китч».

Затем, в 1990-м, последовала картина «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» – экранизация новеллы «Пиры Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Фильм был снят в стилистике 1930-х годов и атмосфере той эпохи. Роль Сталина исполнил Алексей Петренко. В картине снялись практически неизменный для работ Кары Валентин Гафт, а также Александр Феклистов (в роли Сандро), Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко, Михаил Кононов. Музыку к фильму написал Эдисон Денисов. Лента демонстрировалась во многих странах, в том числе в Конгрессе США.

Потом случилась действительно долгая история с фильмом, снятым Карой по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мистический роман мечтали экранизировать Федерико Феллини и Элем Климов, однако две по-разному удачные экранизации сделали два уроженца УССР – Кара и Бортко.

Большой роман Кара уложил в три (а потом и два) часа. Он привлёк на главные роли целый сонм отечественных кинозвезд: Маргарита – А. Вертинская, Воланд – В. Гафт, Иешуа – Н. Бурляев, Пилат – М. Ульянов, Мастер – В. Раков, Коровьев-Фагот – А. Филиппенко, Гелла – А. Захарова, Иван Бездомный – С. Гармаш (дебют артиста в большой роли), Левий Матвей – Л. Дуров, Иосиф Каифа – В. Шалевич, Иуда – И. Верник.

Появление на воландовом балу Ленина, Сталина и Гитлера критик М. Трофименков из «Коммерсанта» в 2011 году назвал рудиментом перестроечной заполошности. Добавим, что у Кары на балу Воланда появляются также кардинал Ришелье, Петр I, Каиафа, Наполеон, Мазепа.

Режиссер утверждал, что Булгаков был настолько провидцем, что, пожалуй, присутствовал при разговоре Понтия Пилата с Иешуа. Также Ю. Кара говорил, что считает эту работу в своей творческой биографии главной.

Режиссер рассказывал: «Вот, например, роль Воланда, которую в результате сыграл Валентин Гафт. С одной стороны, я с Гафтом уже в двух картинах работал – “Воры в законе”, “Пиры Валтасара” – и рассчитывал на него. Но были у меня еще кандидаты. Хотел пробовать Евгения Евстигнеева – но он улетел в Лондон на операцию и там умер. Кстати, очень просился Станислав Говорухин, уверяя, что роль – прямо его. Но я уже должен был снимать Гафта. А я если пообещал артисту, то его не предаю. Вот я утвердил Алексея Петренко на роль Сталина в “Пирах Валтасара”. А Евгений Александрович Евстигнеев стал меня просить: “Дай я Сталина сыграю. Я знаю, как его играть”. Но я ответил: нет, уже с Алексеем Васильевичем всё решил. Но мне до сих пор любопытно – а как бы Евстигнеев Сталина сыграл?»

Конечно, если бы фильм вышел вовремя, в 1994-м, это была бы социальная и эстетическая «бомба». Но он из-за конфликта продюсеров с правонаследниками пролежал на полке до 2011-го, почти 18 лет, и кое-что утратил – может быть, изменился эстетический язык кино, а может, нерв эпохи стал иным. Правда, Армен Джигарханян заметил, что фильм за эти годы настоялся как вино и вышел именно когда нужно.

Запоздание возникло сначала из-за разногласий режиссёра и продюсеров – фирмы «ТАМП», владеющей правами на фильм, а позднее – из-за претензий потомков третьей жены писателя Е.С. Булгаковой (Шиловской), которым принадлежат имущественные авторские права на роман (данная точка зрения оспаривается создателями фильма).

Режиссёрская версия фильма составляла 3 часа 20 минут, однако по требованию продюсеров, к сожалению, была сокращена до двух часов, ради чего режиссёру пришлось убрать многие сюжетные линии, в результате недовольными остались, разумеется, также актёры.

Фильм получил в 2012 году целую «стаю», а именно шесть «Золотых орлов» на одноимённом фестивале в Москве. В частности, были отмечены Н. Бурляев (лучшая мужская роль второго плана; сам актёр высказывался противоречиво – и называл роль лучшей в своей жизни, и стыдился ее), а также Альфред Шнитке (посмертно) и Андрей Шнитке за лучшую музыку к фильму.

Параллельно с работой в большом кино Кара принимал участие в создании юмористических роликов для тележурнала «Ералаш», работал в рекламном направлении.

Появлялся в кинофильмах в эпизодических ролях.

Резонанс в СМИ вызвал его конфликт с Российским космическим агентством, которое не пустило актёра Владимира Стеклова сниматься в космосе в фильме «Приз – полёт в космос» по мотивам романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры».

При съемках в 2007 году картины «Королёв» с Сергеем Астаховым в главной роли постановщик использовал книгу «Отец» дочери исследователя, Натальи Королёвой. Через год фильм получил приз Гильдии кинорежиссёров России на XIV МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве.

В 2009 году режиссер снял фильм «Гамлет. XXI век». Автор перенес действие шекспировской пьесы, её идеи и страсти в современные реалии, поместив известную сюжетную канву в московские клубы – резиденцией Гамлета стало ночное заведение «Rай». На фестивале в Благовещенске «Амурская осень» Гела Месхи, молодой исполнитель роли Гамлета, получил приз за лучшую мужскую роль. Гертруду убедительно сыграла Евгения Крюкова.

В этой ленте в образе Офелии дебютировала дочь постановщика Юлия, выпускница журфака МГУ. Режиссёр рассказывал: «На самом деле я давно предлагал Юле поработать со мной, но она всё время отказывалась. Но когда зашел разговор о Гамлете, она вдруг сама попросилась на пробы. Более того, дочь смогла убедить меня, что может стать тем ангелом, которого приносят в жертву. В целом я доволен результатом – в фильме много молодых актеров-дебютантов, и Юлия на их фоне смотрится очень хорошо».

К слову, жена режиссера Ирина тоже родом из Донецка, закончила консерваторию по классу фортепиано.

В 2015-м Кара вновь обратился к биографии космического конструктора Сергея Королёва, сняв фильм «Главный», при поддержке Роскосмоса и ОАО РЖД. Основываясь на фактах из жизни учёного, режиссёр рассказывал о развитии космонавтики в СССР. Работа была приурочена к 50-летию первого выхода в открытый космос. Хронологически это продолжение фильма «Королёв», по словам режиссера, снятое по просьбе космонавта Алексея Леонова. Если в первой ленте молодой инженер был арестован по доносу и отправлен в ссылку в Магадан, то в центре нового фильма – годы триумфа Королева.

Сегодня Юрий Кара оказался в числе режиссёров, отношение к которому в украинском государстве стало негативным, он был включен в черный список одиозного сайта «Миротворец».

Причины? В 2012 году Кара был доверенным лицом кандидата в президенты РФ В.В. Путина. 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Путина на Украине и в Крыму. Работал в составе конкурсного жюри севастопольского кинофестиваля «Святой Владимир».

Возмущенный цинизмом скандального портала, Юрий Кара назвал украинский режим «фашизмом, черным игом, нависшим над Украиной».

Ю. Кара выступает за ограничение проката голливудской кинопродукции в России. 17 сентября 2014 г. на экспертном совещании Общероссийского народного фронта он заявил: «Я считаю, что на то время, пока существуют их санкции (США), нужно запретить все американские фильмы для показа в наших кинотеатрах, то же самое можно сделать и на телевидении. … Я никому не навязываю свою точку зрения, но, поймите, Голливуд получает миллиарды с нашего проката в то время, как их страна пытается нас унизить. Ну представьте: вы приходите в гости и плюете хозяевам на стол – это по меньшей мере некрасиво. Если вам не нравится в этом доме и у этих хозяев, уйдите или ведите себя прилично».

 


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