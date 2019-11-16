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Очевидці заявляють, що Кейт Міддлтон - точно глава сім"ї
16.11.2019 20:22
Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили візит до волонтерів в області психічного здоров'я. Зустріч з активістами пройшла в Troubadour White City в Лондоні, для якої королівська пара обрала костюми в стилі smart casual. При чому, увагу публіки привернули не обновки Кейт - вона вперше з'явилася в брюках кольору бургунді, а деталь в її поведінці.

На відео Кейт, вийшовши з машини, стрімко піднялася сходами перед своїм чоловіком і потиснула руку зустрічаючим їх організаторам заходу. Інтернет-користувачі прихильно поставилися до поведінки Міддлтон, порівнявши її, звичайно, з Меган Маркл. Остання не раз піддавалася глузуванням за те, як вона тримається за чоловіка. У мережі її за це не раз порівнювали з «восьминогом». Однак Кейт за свій впевнений крок отримала безліч схвальних відгуків.

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«Меган проповідує розширення прав і можливостей, але тримається за Гаррі, як восьминіг. Кейт ж уособлює розширення прав і можливостей, коли стоїть поряд з Вільямом», - відзначили в мережі.

Крім того, очевидці розповіли, що вирішили, що Кейт приїхала одна, по тому, як вона йшла, «поки не побачили позаду Вільяма». «Вона дійсно показує йому, хто господар», - прокоментували інтернет-користувачі.

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Відзначимо, що недавно ЗМІ стало відомо, що королева Єлизавета II має особливу прихильність до Кейт. За твердженням джерел, правитель є «прихильницею» Кейт, їй імпонує стиль життя герцогині і особливо те, яка «вона незворушна».

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