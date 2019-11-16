|Анджеліна Джолі зізналася, що готова до нових стосунків
|16.11.2019 21:38
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«Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько», - розповіла зірка.
А тепер джерело, близьке до актриси, повідомило, що «Джолі відкрита до спілкування з чоловіками, але зараз це не її головний пріоритет в житті, та вона без сумніву скоро буде у відносинах».
Інсайдер додав, що актриса досі переживає «брудне розлучення» з Бредом Піттом, передає портал Us Weekly.
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