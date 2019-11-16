Анджеліна Джолі в інтерв'ю американському журналу Harper's Bazaar відверто розповіла про своє життя. І зізналася, що досі залежить від Бреда Пітта.







«Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько», - розповіла зірка.



А тепер джерело, близьке до актриси, повідомило, що «Джолі відкрита до спілкування з чоловіками, але зараз це не її головний пріоритет в житті, та вона без сумніву скоро буде у відносинах».



Інсайдер додав, що актриса досі переживає «брудне розлучення» з Бредом Піттом, передає портал Us Weekly.

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