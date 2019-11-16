15 листопада 37-річна Кейт Міддлтон відвідала новий дитячий хоспіс The Nook в Норфолку. П'ять років тому герцогиня Кембриджська наполягла на виділенню коштів на будівництво цього центру.



Дружина принца Вільяма вирушила на екскурсію по хоспісу. Кейт вибрала яскравий і жіночний наряд: на ній був костюм кольору фуксії з колекції Oscar de la Rentа, чорні колготки і замшеві човники в тон. Доповнив аутфіт маленький клатч.



Відзначимо, що герцогиня співпрацює з організацією EACH, яка надає підтримку і догляд дітям, які проживають в хоспісах Східної Англії. Співробітники також відзначили, що герцогиня часто наносить приватні візити в хоспіс без фотографів і супроводу.









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