Як часто дизайнери з'являються в стрітстайлах-хроніках? Мабуть, майже ніколи. Але Вікторія Бекхем не з тих, хто хоче залишатися в тіні - кожен її вихід з нетерпінням чекають мільйони дівчат, щоб вивчити, а потім спробувати повторити образ зірки.



Черговий фешн-урок трапився в Парижі - папараці сфотографували Бекхем на одній з вулиць в стильному комплекті: дизайнерка одягла світло-зелений костюм, який доповнили блуза молочного відтінку і бузкові туфлі. До них Вікторія підібрала сумку Hermes в тон. Яскравий колір автоматично перетворив суворий наряд в святковий - прийом особливо актуальний напередодні офісних вечірок.



