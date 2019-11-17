Принцу Гаррі і Меган Маркл зараз дуже нелегко. Кожен їх крок стає надбанням громадськості, а ЗМІ влаштували справжнє цькування пари. Звичайно, подружжю необхідна підтримка. І її надав правитель Монако.







Під час поїздки в Японію герцог Сассекський звернувся за порадою до князя Монако Альберта II. Монарх не тільки чуйно вислухав свого заморського колегу, а й дав йому кілька порад. Про це сам Альбер повідав в інтерв'ю виданню People.



«Він відчуває себе зацькованим, ЗМІ постійно засуджують Меган і Гаррі, вони стали жертвами буллінгу. Я їх розумію і співчуваю їм. Я сказав: «Просто роби те, що потрібно, щоб зберегти особистий простір і конфіденційність»», - поділився підсумками не надто довгої бесіди Альбер.



Князь Монако порадив Сассексам ігнорувати цькування в ЗМІ:



«Іноді людина має право так поступати по відношенню до тих, хто виявляє до нього зайву цікавість і жорстокість».

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