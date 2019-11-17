|Князь Монако підтримав принца Гаррі в бажанні захистити Меган Маркл
|17.11.2019 08:32
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Під час поїздки в Японію герцог Сассекський звернувся за порадою до князя Монако Альберта II. Монарх не тільки чуйно вислухав свого заморського колегу, а й дав йому кілька порад. Про це сам Альбер повідав в інтерв'ю виданню People.
«Він відчуває себе зацькованим, ЗМІ постійно засуджують Меган і Гаррі, вони стали жертвами буллінгу. Я їх розумію і співчуваю їм. Я сказав: «Просто роби те, що потрібно, щоб зберегти особистий простір і конфіденційність»», - поділився підсумками не надто довгої бесіди Альбер.
Князь Монако порадив Сассексам ігнорувати цькування в ЗМІ:
«Іноді людина має право так поступати по відношенню до тих, хто виявляє до нього зайву цікавість і жорстокість».
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