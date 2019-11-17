Кім і Каньє разом з 2014 року, виховують чотирьох дітей, постійно ходять на побачення і викладають милі спільні фото в Instagram. А в новому інтерв'ю журналу Stellar Кім розповіла подробиці їхнього сімейного життя!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stellar (@stellarmag) 13 Лис 2019 р. о 10:34 PST



За словами зірки, Каньє - «звичайний хлопець вдома»:



«Якщо я принесу йому тістечко або морозиво, він буде дуже щасливий».



А суперечок через вибір кіно на вечір у них не буває: чоловік просто завжди поступається Кім!



«Навіть коли він хоче дивитися «Ріка і Морті» всю ніч безперервно, а я хочу дивитися Dateline, він дозволяє мені дивитися Dateline», - поділилася вона.



А ще, за словами Кім, незважаючи на її б'юті-бізнес і музику Каньє, зараз вони намагаються якомога більше часу приділяти дітям і їх вихованню.

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