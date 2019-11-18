Коли в ролі гостинної розпорядниці вечора виступає відчайдушна домогосподарка і одна з найкрасивіших голлівудських актрис - чекай наряду із зразковою посадкою.



На благодійному вечорі свого іменного фонду Єва Лонгорія дотримала етикет і, в той же час, змусила говорити про себе всіх гостей. Формально її образ був базовим і лаконічним для коктейльного дрес-коду: чорна сукня Bianca and Bridgett трохи нижче коліна з акуратним розрізом для ноги. Однак гранично тонкі лямки і схожі пікантні нитки на босоніжках Aquazzura додали образу шарму і сексуальності, розставивши правильні акценти.









ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура для коліна нижче трохи акуратним Теги: фішки