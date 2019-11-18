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Єва Лонгорія у відвертому декольте стала господиною вечора (Фото)
18.11.2019 06:20
Коли в ролі гостинної розпорядниці вечора виступає відчайдушна домогосподарка і одна з найкрасивіших голлівудських актрис - чекай наряду із зразковою посадкою.

На благодійному вечорі свого іменного фонду Єва Лонгорія дотримала етикет і, в той же час, змусила говорити про себе всіх гостей. Формально її образ був базовим і лаконічним для коктейльного дрес-коду: чорна сукня Bianca and Bridgett трохи нижче коліна з акуратним розрізом для ноги. Однак гранично тонкі лямки і схожі пікантні нитки на босоніжках Aquazzura додали образу шарму і сексуальності, розставивши правильні акценти.

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