|Вітаємо молодят: Влад Дарвін зіграв весілля (Фото)
|18.11.2019 08:10
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Молодята вирішили влаштувати церемонію в індійському стилі.
"Я настільки впевнений в нас, настільки впевнений, що ми все робимо правильно, вчасно. Ти для мене значиш більше, ніж думаєш", - романтично зізнався Влад Дарвін своїй коханій.
На церемонію молодята запросили родичів і близьких друзів. Серед гостей були помічені і знаменитості: Соломія Вітвіцька, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Alyosha, Наталка Карпа та інші артисти.
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