|Джамала поділилася милою сімейною фотосесією
|18.11.2019 08:28
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Співачка вибрала стильний образ: сукню з квітковим принтом, шкіряну куртку і чоботи на нижньому ходу, чоловік був одягнений в світлі брюки, сорочку і піджак, а син в джинси і в'язаний светр. На фотографіях все щасливі і посміхаються.
"Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Уже завтра відновлюємо тур "10". А зараз просто хочеться зупинитися і залишити це тут", - підписала ніжну фотосесію Джамала.
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