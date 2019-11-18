Вихідні Леді Гага провела в Мексиці на пляжному весіллі своєї близької подруги і персонального візажиста Сари Танно. Кадри з церемонії тут же потрапили в сторіз щасливої подружки нареченої. На узбережжі океану Гага з'явилася в рожевому total look, причому стосується це не тільки шовкової сукні з високим розрізом до ноги, але і зачіски. Довге яскраве волосся відтінку жуйки було укладене легкими хвилями на одну сторону і відмінно гармоніювало з нарядом і святковим букетом квітів.







