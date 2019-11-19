У Лос-Анджелесі пройшов благодійний вечір GO Campaign Gala 2019. У числі зоряних гостей заходу виявилася 28-річна Емілі Ратажковскі і 38-річна Періс Хілтон.







Зірки люблять сміливі виходи і не звикли ховати свої фігури під одягом. І на цей раз брюнетка і блондинка не підвели шанувальників, які завмерли в очікуванні відвертих нарядів.



Емілі вдягла білу відверту сукню, оголивши свої ідеальні ноги. Завершенням ансамблю стали босоніжки на високих шпильках.







Періс зробила ставку на ще більшу сексуальність. Вона одягла напівпрозоре плаття Jovani, крізь яке кокетливо визирало чорне бра. Човники в тон стали фінальним штрихом її луку.





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