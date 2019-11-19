|Спокусливі Емілі Ратажковскі і Періс Хілтон на гала-вечорі (Фото)
|19.11.2019 07:04
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Зірки люблять сміливі виходи і не звикли ховати свої фігури під одягом. І на цей раз брюнетка і блондинка не підвели шанувальників, які завмерли в очікуванні відвертих нарядів.
Емілі вдягла білу відверту сукню, оголивши свої ідеальні ноги. Завершенням ансамблю стали босоніжки на високих шпильках.
Періс зробила ставку на ще більшу сексуальність. Вона одягла напівпрозоре плаття Jovani, крізь яке кокетливо визирало чорне бра. Човники в тон стали фінальним штрихом її луку.
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