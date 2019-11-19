Victoria's Secret переживає непрості часи. Все почалося в минулому році з заяви Еда Резека (тоді він займав посаду директора з маркетингу) про трансгендерних і plus-size моделей:



«Вони не вписуються в концепцію бренду».



Потім Ед вибачився за свої слова і пішов у відставку.



Після цього представники бренду зайнялися ребрендингом (з цієї причини в цьому році навіть скасували шоу VS). Спочатку ряди «ангелів» поповнила трансгендерна модель Валентина Сампайо, трохи пізніше - plus-size модель Алі Тейт Катлер.



А тепер Victoria's Secret представили нову рекламну кампанію For Love & Lemons, в якій знялись моделі різних розмірів. І вона «зайшла» не всім - багато користувачів в Twitter пишуть, що сумують за «старою школою» і «колишніми ангелами».







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