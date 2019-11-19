|Черговий скандал у Victoria"s Secret! Чому критикують нову рекламу?
|19.11.2019 20:25
|
«Вони не вписуються в концепцію бренду».
Потім Ед вибачився за свої слова і пішов у відставку.
Після цього представники бренду зайнялися ребрендингом (з цієї причини в цьому році навіть скасували шоу VS). Спочатку ряди «ангелів» поповнила трансгендерна модель Валентина Сампайо, трохи пізніше - plus-size модель Алі Тейт Катлер.
А тепер Victoria's Secret представили нову рекламну кампанію For Love & Lemons, в якій знялись моделі різних розмірів. І вона «зайшла» не всім - багато користувачів в Twitter пишуть, що сумують за «старою школою» і «колишніми ангелами».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями