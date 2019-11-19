Обожнюємо Кейт Міддлтон і принца Вільяма ! І кожна їх поява - це свято.



На цей раз герцоги Кембриджські вирушили на благодійне шоу Royal Variety Performance, яке щорічно проходить в лондонському театрі Палладіум. На цьому концерті виступили: Cirque du Soleil, Френк Скіннер та інші зірки. Всі гроші, зібрані на заході, направлять в благодійний фонд естрадних артистів Єлизавети II.



Для виходу Кейт вибрала чорну мереживну сукню Alexander McQueen, сережки Erdem і клатч Jimmy Choo.







Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Cambridges (@thecambridgeroyal) 18 Лис 2019 р. о 11:08 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Лис 2019 р. о 11:21 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Лис 2019 р. о 10:47 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Лис 2019 р. о 9:34 PST

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