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Справжня королева! Новий вихід Кейт Міддлтон в Alexander McQueen
19.11.2019 21:57
Обожнюємо Кейт Міддлтон і принца Вільяма ! І кожна їх поява - це свято.

На цей раз герцоги Кембриджські вирушили на благодійне шоу Royal Variety Performance, яке щорічно проходить в лондонському театрі Палладіум. На цьому концерті виступили: Cirque du Soleil, Френк Скіннер та інші зірки. Всі гроші, зібрані на заході, направлять в благодійний фонд естрадних артистів Єлизавети II.

Для виходу Кейт вибрала чорну мереживну сукню Alexander McQueen, сережки Erdem і клатч Jimmy Choo.

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Допис, поширений The Cambridges (@thecambridgeroyal)



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Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)



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Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)



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Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)


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