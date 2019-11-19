|Справжня королева! Новий вихід Кейт Міддлтон в Alexander McQueen
|19.11.2019 21:57
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На цей раз герцоги Кембриджські вирушили на благодійне шоу Royal Variety Performance, яке щорічно проходить в лондонському театрі Палладіум. На цьому концерті виступили: Cirque du Soleil, Френк Скіннер та інші зірки. Всі гроші, зібрані на заході, направлять в благодійний фонд естрадних артистів Єлизавети II.
Для виходу Кейт вибрала чорну мереживну сукню Alexander McQueen, сережки Erdem і клатч Jimmy Choo.
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