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Бредлі Купер нарешті оговтався від розриву з Іриною Шейк
19.11.2019 23:45
44-річний Бредлі Купер з'явився на червоній доріжці на другому щорічному гала-концерті Фонду Артура Міллера в Нью-Йорку.

Екс-коханий Ірини Шейк вибрав елегантний образ: класичний чорний костюм він доповнив небесно-блакитною сорочкою і довгим чорним галстуком з принтом у вигляді діагональних блакитних смуг. Наряд завершили чорний шкіряний ремінь з сріблястою пряжкою і блискучі туфлі в тон. Купер гладко зачесав волосся назад, додавши образу особливий шик.

Цей рідкісний вихід після розставання з супермоделлю і вирішення питання опіки над дочкою показав, що семиразовий номінант на премію «Оскар» знову в справі - і виглядає він просто приголомшливо!

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