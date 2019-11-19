|Бредлі Купер нарешті оговтався від розриву з Іриною Шейк
|19.11.2019 23:45
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Екс-коханий Ірини Шейк вибрав елегантний образ: класичний чорний костюм він доповнив небесно-блакитною сорочкою і довгим чорним галстуком з принтом у вигляді діагональних блакитних смуг. Наряд завершили чорний шкіряний ремінь з сріблястою пряжкою і блискучі туфлі в тон. Купер гладко зачесав волосся назад, додавши образу особливий шик.
Цей рідкісний вихід після розставання з супермоделлю і вирішення питання опіки над дочкою показав, що семиразовий номінант на премію «Оскар» знову в справі - і виглядає він просто приголомшливо!
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