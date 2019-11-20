Чего стоила главная роль в фильме «Вратарь моей мечты» Александру Фокину На следующей неделе в столичном кинотеатре «Октябрь» состоится премьера художественного фильма про Льва Яшина «Вратарь моей мечты», а с 28 ноября начнется прокат долгожданной картины по стране. Накануне спецкор «Труда» разговаривал с исполнителем главной роли — актером Театра Вахтангова Александром ФОКИНЫМ. — Александр, в какой мере спорт присутствовал в вашей жизни до того, как вас пригласили на роль Яшина? — Мои родители не были связаны ни со спортом, ни с театром. Я из семьи военных, в детстве пришлось покататься по Союзу, потом мы жили в подмосковной Коломне. Самым спортивным из нас был мой дед: в 65 ходил на руках, стоял на голове, делал сложные гимнастические упражнения. Меня по мере сил тоже приобщал. Я играл в футбол во дворе, но, естественно, стремился в нападающие. В спортивных школах не занимался, в фанатах не состоял. Так, поглядывал время от времени в телевизор. Выделял спартаковцев — Титова, Тихонова, Кечинова, одно время даже комнату их портретами обклеил. Ну и обожал бразильца Рональдо, Зубастика, он на поле был настоящим артистом. — И все? Маловато для того, чтобы примерить яшинский вратарский свитер. — Ну кто же знал, что придется играть Льва Ивановича? После школы я отучился в институте, но по специальности экономиста так и не поработал. А вот к спорту стал ближе. С 16 лет занимался в тренажерных залах, увлекся, читал специальную литературу и даже успел поработать фитнес-инструктором — пока не поступил в Щукинское училище. — И теперь, наверное, коллег-актеров консультируете по физической подготовке? — К счастью, немногие знают об этой страничке моей биографии. К тому же в театре все взрослые люди, со своими взглядами на жизнь и на спортивный режим. Но если кто-то спрашивает моего совета, охотно делюсь, а желающих веду с собой в тренажерный зал. Правда, во время работы над фильмом по ходу съемок и моих сугубо футбольных тренировок эти походы пришлось отменить. — Как проходил отбор на роль Яшина? — Сначала моя хорошая знакомая показала продюсеру фильма Олегу Капанцу видео с нашим студенческим ремейком старого фильма «Мой младший брат». У меня там роль Виктора, которую в 1962 году сыграл Олег Ефремов. Второй этап — игра в футбольных воротах. Эту проверку прошли и другие кандидаты на роль Яшина, но сколько их было, я до сих пор не знаю. Подозреваю, что немало. А самые сложные игровые трюки в воротах за меня исполнил на съемочной площадке Василий Фролов — внук нашего великого вратаря. Он же меня интенсивно тренировал перед съемками и по ходу их. Фролов поиграл в профессиональных командах и сейчас работает тренером вратарей в родной динамовской школе. С гордостью могу сказать, что мы подружились. Вася по окончании работы над фильмом даже заходил на спектакли с моим участием. Такое вот взаимное приобщение. — Корифеи знаменитого Театра Вахтангова следили за вашей работой над фильмом? — Ну, это громко сказано. В театре я занят лишь в постановках Александра Коручекова, который был моим же педагогом в Щукинском. Со мной вместе в спектаклях играют еще несколько моих однокурсников. Из известных актеров старшего поколения я пока знаком только с Алексеем Гуськовым — благодаря совместному участию в фильме, где он сыграл роль тренера Михаила Якушина. Уже снявшись в своих эпизодах, Алексей Геннадьевич при встрече со мной всегда расспрашивал, как продвигается дальше работа над «Вратарем моей мечты». На премьеру я хочу пригласить многих вахтанговцев. — А кто из артистов показал себя хорошим футболистом? — В эпизодах на футбольном поле были задействованы либо начинающие актеры, имеющие футбольный опыт, либо профессиональные футболисты, недавно закончившие выступать. Роль Валентина Бубукина исполнил Руслан Нахушев, игравший в ЦСКА, «Локо» и «Краснодаре». По-моему, он прекрасно справился. Правого крайнего сборной СССР и «Динамо» Василия Трофимова сыграл сын и тезка замечательного хоккеиста советской эпохи Александр Рагулин — певец музыкального театра, отличный певец классического стиля. Саша окончил футбольный интернат ЦСКА, юношей играл в одной команде с известным мастером Романом Широковым. Во время съемок ему было 36, его я бы и выделил из всех артистов, кого видел в работе с мячом. Кстати, и продюсер Олег Капанец прошел в юности отличную школу «Спартака» и навыков не растерял. Именно Капанец и Рагулин чаще других «расстреливали» меня в воротах по ходу съемок. — Кто из ветеранов «Динамо» приходил на съемки? — Чаще других — Владимир Пильгуй, вратарь сборной СССР начала 1970-х, преемник Яшина. Прекрасный человек, отличный рассказчик — его я слушал бы часами! Он в качестве консультанта фильма сильно помог. Показал мне какие-то особенные приемы из вратарского арсенала Яшина. — Яшинские друзья говорили мне, что при незаконченном среднем образовании он мог на разные темы беседовать с учеными, писателями, артистами... — Добавлю: я прослушал километры пленок интервью с ним. Лев Иванович говорил на хорошем русском языке, без слов-паразитов. Есть люди от природы всесторонне одаренные, и он к таким, непременно, относился. К тому же он всю жизнь постоянно учился — даже когда, казалось бы, достиг спортивных вершин и мировой славы. Много читал, занимался самообразованием. Помогала ему и жена Валентина Тимофеевна, много лет проработавшая на радио. Они были прекрасной, любящей парой. Лев Иваныч из каждой, даже краткой поездки привозил жене цветы, а дочкам — подарки. Помимо только прочего, Яшин был очень добрым человеком и обладал обостренным чувством справедливости. А про его скромность есть масса историй. Отдельный разговор — о мужестве, профессиональном и человеческом. Ради команды, защищая честь страны, он не раз выходил на поле с недолеченными травмами, больным. Но иначе не мог — такое у тех ребят, детей войны, было воспитание. — Что для вас стало самым сложным на этих съемках? — Яшин был заядлым курильщиком, вот и мне пришлось подымить в кадре. До этого я не курил, пришлось учиться. Иногда я просто втягивал дым в рот и держал там, но режиссер требовал полной достоверности... В общем, по окончании съемок, с января 2019-го я не брал сигарет, чему очень рад. Сам я еще не видел фильм полностью, смотрел только отрывки и даже не знаю, войдут ли в окончательный вариант картины кадры, где я курю. Обидно будет, если их вырежут в связи с антитабачной кампанией... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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