Том Фелтон вперше розповів, що думає про Емму Вотсон. Актор, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, високо оцінив висловлювання своєї подруги з приводу її статусу в особистому житті.



У недавньому інтерв'ю Вотсон заявила, що вважає себе «партнером з самою собою». Спілкуючись з MailOnline, Том Фелтон охарактеризував подругу як «неймовірно розумну і милу молоду леді». Після актор зазначив, що теж вважає себе «щасливим в партнерстві з самим собою».



"Мені подобається це! У перший раз таке чую, але це здорово! Я такий же, якщо бути чесним з вами, - цілком щасливий бути в партнерстві з самим собою!» - прокоментував Фелтон.





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