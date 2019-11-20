А хто б міг про таке подумати?



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ clutch.ua (@clutch.ua) 18 Лис 2019 р. о 3:33 PST



Справа в тому, що у Максима Галкіна і у Алли Пугачової досить суворі погляди на виховання дітей. Алла стала матір'ю в 64 роки, а Галкіну тоді було 37 років. Вони дуже відповідально підходять до виховання дітей, і планують кожен свій крок.

Нещодавно Пугачова проговорилася, що не дає 6-річним Лізі і Гаррі ніяких кишенькових грошей. Примадонна це пояснила дуже просто - вони маленькі, і ще не працюють, тому у них немає грошей.



Звичайно, батьки дають дітям все необхідне для їхнього комфорту і розвитку. Ліза з Гаррі ходять в дитячий сад "Кіт у чоботях" де вони вивчають французьку мову. Приблизно 70 тис. грн йде в місяць на одну дитину за відвідування дитячого садка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура вони дітей дуже тому допис Теги: діти та сім\'я