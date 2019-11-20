Дрес-код: Нова подробиці весілля Влада Дарвіна (Фото)
20.11.2019 23:23
Ми вже повідомляли, що днями Влад Дарвін офіційно "відбув" долю холостяка. Весілля відбулося в тайському стилі і зібрало безліч зоряних друзів пари, серед яких Наталя Могилевська, Світлана Тарабарова, Соломія Вітвіцька та інші.
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Допис, поширений Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)
Телеведуча Соломія Вітвіцька опублікувала в Інстаграмі фото з весілля Влада і Марти, після чого стало відомо, що торжество мало свій дрес-код - червоний колір.
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Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)