|Оля Цибульська випустила власні парфуми (Відео)
|21.11.2019 00:20
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Про те, як приййшла ідея створити свій парфум, Оля каже:
"Запахи для мене — це закладки в пам’яті. Вони повертають в ті моменти, де ти був по-справжньому щасливий. Запах маминої їжі — в дитинство, запах першого аромату — перший поцілунок, запах крихітних речей сина — в перші дні материнства. Подумала: "Може, запах і є сучасна машина часу..." Хочу створити такий, який купатиме жінку в пристрасті. Тій, за якою вона скучила, чи тій, у якій ніколи раніше не була".
"Коли я думала над body2body, то просто закрила очі і пригадала аромати, які дурманили мене в той вечір разом із поцілунками. І тонкими нотами додала їх в свій парфум. Бо жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням", - каже Цибульська про свій благовоние.
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