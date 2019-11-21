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Лілія Ребрик показала своїх підрослих доньок (Відео)
21.11.2019 00:38
Лілія Ребрик часто ділиться сімейними фото в Інстаграмі, де показує старшу дочку Діану, а соь обличчя меншої зірка тримала за кадром. Донедавна.

Так, Лілія поділилася відео, на якому вона з чоловіком і дітьми у піжамах граються на ліжку:

"Фотосесія вчотирьох- це завжди дико весело. Наша #дикасімейка долучається до благодійного дня піжам, який вперше святкують в Україні... "Всеукраїнський день піжам" об’єднає зірок, лідерів думок та усіх охочих допомогти у створенні Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в українських лікарнях" - підписала відео зіркова мама.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)


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