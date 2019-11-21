Останнім часом співачка і ведуча, а також зіркова мама і тренер шоу "Голос", Тіна Кароль, демонструє свою сексуальність із більшою силою.



Тіна опублікувала знімок, на якому позувала практично без одягу. Нагадаємо, Кароль презентувала нову пісню, яка зарядила хорошою енергією її шанувальників. Як пророкують в соціальних мережах, пісня "Йди на життя" повинна стати одним з головних хітів у творчості співачки. Поки Тіна оприлюднила тільки аудіо пісні, а незабаром відбудеться прем'єра кліпу.



На офіційній сторінці в Instagram @tina_karol виконавиця анонсувала презентацію відео та опублікувала оголене фото, на якому була в одних рукавичках.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ clutch.ua (@clutch.ua) 19 Лис 2019 р. о 2:16 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 20 Лис 2019 р. о 1:18 PST

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