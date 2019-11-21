Собчак і Богомолов зіграли весілля 13 вересня. Напевно, ви досі не можете забути їхній катафалк із надписом: "Поки смерть не розлучить нас", бо ми так точно цього не забудемо. Та все ж пара живе ще (чи вже?) порізно.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ clutch.ua (@clutch.ua) 18 Лис 2019 р. о 2:19 PST



За даними джерел, Ксенія Собчак, як і Костянтин Богомолов щовечора їдуть кожен у своє житло. Собчак їде на Рубльовку, де живе її син - Платон. Богомолов зараз знімає квартиру в центрі Москви - ближче до роботи. Багато хто не розуміє, чому вони все ще не разом, якщо з моменту весілля пройшло вже 2 місяці. Можливо, Собчак з Богомоловим складаються в так званому, гостьовому шлюбі - не живуть разом, але їздять один до одного в гості. Що з цього вийде - поки не ясно.



А що ви думаєте з цього приводу?

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