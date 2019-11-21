|Два місяці після весілля: Ксеіня Собчак і Костянтин Богомолов не живуть разом
|21.11.2019 07:08
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За даними джерел, Ксенія Собчак, як і Костянтин Богомолов щовечора їдуть кожен у своє житло. Собчак їде на Рубльовку, де живе її син - Платон. Богомолов зараз знімає квартиру в центрі Москви - ближче до роботи. Багато хто не розуміє, чому вони все ще не разом, якщо з моменту весілля пройшло вже 2 місяці. Можливо, Собчак з Богомоловим складаються в так званому, гостьовому шлюбі - не живуть разом, але їздять один до одного в гості. Що з цього вийде - поки не ясно.
А що ви думаєте з цього приводу?
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