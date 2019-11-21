Журналу "Viva!" исполняется 15 лет!!! Первый журнал об известных людях — Viva! — празднует свое 15-летие и приглашает звезд украинского шоу-бизнеса пройтись по красной дорожке. Знаменитости, которых знает вся страна, сияние софитов и брызги шампанского! 20 ноября в Fairmont Grand Hotel Kyiv на юбилее лучшего журнала о звездах соберется весь бомонд столицы. Бал-вечеринка в честь дня рождения Viva!, конечно, войдет в историю светской жизни Киева и оставит неизгладимые впечатления у всех, кто будет причастен к этому празднику. Viva! будет не только принимать поздравления, но и сама дарить подарки. Так, главный редактор журнала вручит награды 15 звездам украинского шоу-бизнеса за особые заслуги и тесное сотрудничество с изданием на протяжении 15 лет. Генеральный партнер бала в этом юбилейном году – сеть отелей Rixos в Египте (Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm Al Sheikh) вместе с европейским туроператором TUI Ukraine: вы заслужили отдых, а мы — доверие только мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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