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Вагітна Олена Шоптенко похизувалася розкішною квартирою (ФОТО)
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26.05.2018 10:52
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Відома українська хореограф Олена Шоптенко, яка на днях вперше
стане мамою, поділилася з шанувальниками радістю - вона переїхала у
нову і власну квартиру.
"І нехай на годиннику майже 11, але це найщасливіший час, тому що
історія довжиною у сім років і сім місяців завершена! І нехай весь
коридор в коробках, і я не можу знайти половину своїх речей, зате
сьогодні я вперше засну в своєму власному ліжку! Вперше!" -
підписала вона фото.
И пусть на часах почти
11, но это самое счастливое время, потому что история длинной в 7
лет и 7 месяцев окончена!