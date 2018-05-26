



Відома українська хореограф Олена Шоптенко, яка на днях вперше стане мамою, поділилася з шанувальниками радістю - вона переїхала у нову і власну квартиру.





"І нехай на годиннику майже 11, але це найщасливіший час, тому що історія довжиною у сім років і сім місяців завершена! І нехай весь коридор в коробках, і я не можу знайти половину своїх речей, зате сьогодні я вперше засну в своєму власному ліжку! Вперше!" - підписала вона фото.

И пусть на часах почти 11, но это самое счастливое время, потому что история длинной в 7 лет и 7 месяцев окончена!



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