|"Холостяк-8": кого вибрав Рожден Анусі? (ФОТО)
|26.05.2018 11:45
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В останньому випуску восьмого сезону шоу "Холостяк" Рожден Анусі мав непростий вибір - між Галею, яка була явною фавориткою шоу та Іванною.
Трійця вирушила на Балі і з Галею Рожден провів перший день, насолодившись пірнанням під воду та дослідженням океанського дна, а от з Іванною співак-"холостяк" влаштував день у стилі "Їсти, молитися, кохати" - фільму-екранізації роману з Джулією Робертс.
Втім, незважаючи на те, що глядачі були переконані - перстень Холостяк віддасть Галині, той заявив, що дівчина занадто емоціональна для нього і обрав Іванну.
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