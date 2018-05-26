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"Холостяк-8": кого вибрав Рожден Анусі? (ФОТО)
26.05.2018 11:45
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В останньому випуску восьмого сезону шоу "Холостяк" Рожден Анусі мав непростий вибір - між Галею, яка була явною фавориткою шоу та Іванною.

Трійця вирушила на Балі і з Галею Рожден провів перший день, насолодившись пірнанням під воду та дослідженням океанського дна, а от з Іванною співак-"холостяк" влаштував день у стилі "Їсти, молитися, кохати" - фільму-екранізації роману з Джулією Робертс.

Втім, незважаючи на те, що глядачі були переконані - перстень Холостяк віддасть Галині, той заявив, що дівчина занадто емоціональна для нього і обрав Іванну.
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