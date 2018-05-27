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"Як у школі": Дорофеєву висміяли за недолугий образ (ФОТО)
27.05.2018 08:10
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Солістку гурту "Время и Стекло" Надю Дорофеєву розкритикували шанувальники через її дивний образ на церемонії нагородження премією Cosmopolitan Awards 2018.

На подію зірка прийшла у білій сукні-халаті, яку доповнила білими шкарпетками та чорними велетенськими босоніжками.

"Що це таке? Мене до школи так у перший клас збирали!", "Надя одягнута як дурочка", "Надя, схаменися... Не варто завжди слухати стилістів", - пишуть фани.

Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv) 22 Тра 2018 р. о 1:46 PDT


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