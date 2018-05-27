|"Як у школі": Дорофеєву висміяли за недолугий образ (ФОТО)
|27.05.2018 08:10
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Солістку гурту "Время и Стекло" Надю Дорофеєву розкритикували шанувальники через її дивний образ на церемонії нагородження премією Cosmopolitan Awards 2018.
На подію зірка прийшла у білій сукні-халаті, яку доповнила білими шкарпетками та чорними велетенськими босоніжками.
"Що це таке? Мене до школи так у перший клас збирали!", "Надя одягнута як дурочка", "Надя, схаменися... Не варто завжди слухати стилістів", - пишуть фани.
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