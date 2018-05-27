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Ірина Федишин у яскравій сукні підкорює Італію (ФОТО)
27.05.2018 09:32
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Відома співачка Ірина Федишин разом з родиною насолоджується відпочинком у Італії.

Зірка активно ділиться світлинами, на яких позує у яскравій червоній сукні на фоні мальовничих пейзажів та ділиться, де найкраще провести час у тому чи іншому містечку.

Втім, не відпочинком єдиним: родина також встигла відсвяткувати сьомий день народження сина зірки - Юрія, про що зіркова матуся похвалилася окремим дописом у мережі.

Допис, поширений Ірина Федишин

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