|Ірина Федишин у яскравій сукні підкорює Італію (ФОТО)
|27.05.2018 09:32
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Відома співачка Ірина Федишин разом з родиною насолоджується відпочинком у Італії.
Зірка активно ділиться світлинами, на яких позує у яскравій червоній сукні на фоні мальовничих пейзажів та ділиться, де найкраще провести час у тому чи іншому містечку.
Втім, не відпочинком єдиним: родина також встигла відсвяткувати сьомий день народження сина зірки - Юрія, про що зіркова матуся похвалилася окремим дописом у мережі.
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