|Як дівчина легкої поведінки: шанувальників здивував новий образ Фреймут (ФОТО)
|27.05.2018 11:50
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Вже восени на українському телебаченні з'явиться шоу "Оля" - українська версія популярної американської передачі Еллен Дедженерис з Ольгою Фреймут у ролі телеведучої.
Днями зйомки вже стартували і зірка поділилася у своєму Інстаграмі першим кадром.
На фото Ольга у дивній сукні та з темним волоссям позує на обочині дороги. "Компанію" Ользі склала пляшка.
Фанів такий образ здивував і чимало заявило, що бачило таку ж дівчину на дорозі і взагалі, зірка нагадує дівчат легкої поведінки.
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