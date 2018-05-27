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Як дівчина легкої поведінки: шанувальників здивував новий образ Фреймут (ФОТО)
27.05.2018 11:50
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Вже восени на українському телебаченні з'явиться шоу "Оля" - українська версія популярної американської передачі Еллен Дедженерис з Ольгою Фреймут у ролі телеведучої.

Днями зйомки вже стартували і зірка поділилася у своєму Інстаграмі першим кадром.

На фото Ольга у дивній сукні та з темним волоссям позує на обочині дороги. "Компанію" Ользі склала пляшка.


"Зйомки проекту «Оля» на Окружній. Буде весело!", - написала телеведуча.

Фанів такий образ здивував і чимало заявило, що бачило таку ж дівчину на дорозі і взагалі, зірка нагадує дівчат легкої поведінки.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 25 Тра 2018 р. о 12:37 PDT


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