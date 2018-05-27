|"А я під столом": Максим Галкін "підірвав" мережу старим фото з Пугачовою
|27.05.2018 17:02
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Ні для кого не секрет, що між Максимом Галкіним та Аллою Пугачовою чимала різниця у віці, втім, вона їм не заважає щасливо жити та виховувати двох діток.
Днями ж комік здивував фанів, опублікувавши раритетне фото, на якому позують його батьки та Алла Пугачова. Світлині не менше сорока років і, звісно, не обійшлося без жартів.
Так, у коментарях Філіп Кіркоров запитав Максима, а де ж на фото він і комік поспішив відповісти: "Під столом, мені три роки!"
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