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"А я під столом": Максим Галкін "підірвав" мережу старим фото з Пугачовою
27.05.2018 17:02
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Ні для кого не секрет, що між Максимом Галкіним та Аллою Пугачовою чимала різниця у віці, втім, вона їм не заважає щасливо жити та виховувати двох діток.

Днями ж комік здивував фанів, опублікувавши раритетне фото, на якому позують його батьки та Алла Пугачова. Світлині не менше сорока років і, звісно, не обійшлося без жартів.

Так, у коментарях Філіп Кіркоров запитав Максима, а де ж на фото він і комік поспішив відповісти: "Під столом, мені три роки!"

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