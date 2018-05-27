



Відома співачка Віра Брежнєва нечасто публікує у мережі фото з доньками, втім, зірку можна зрозуміти: старша Соня навчається та мешкає у Америці, тож з мамою бачиться нечасто, а от молодшу Сару зіркова матуся намагається обмежити від впливу мережі.



Втім, напередодні світлина з дівчинкою з'явилася в Інстаграмі Віри і буквально "підірвала" фанів, які за лічені години закидали маму й доньку компліментами і переконано заявили: однакові!



Допис, поширений Vera Brezhneva



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