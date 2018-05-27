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Слава Камінська здивувала відвертою позою на дивані (ФОТО)
27.05.2018 21:32
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Зваблива Слава Камінська поділилася днями у своєму Інстаграмі пікантним фото.

На світлині зірка у чорній сукні з високим розрізом та у червоних туфлях на високих підбораз позує на дивані.


"До чого це фото? Запитаєте ви) Все набагато простіше, ніж могло б бути. Мені в стрічці не вистачало горизонту заваленого. Та й останнім часом занадто багато умовиводів) А тут великого розуму не потрібно. Тут взагалі нічого не потрібно пошкребли по засіках хмари, знайшла саму скромну. Розумного тексту не придумала, корисного теж. Тому просто ноги вам в стрічку для різноманітності. Наступний на черзі борщ, щоб розуміли # яжемать # яжежена, # анепутана. Так що не переживайте", - жартома підписала зірка.

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