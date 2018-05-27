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Слава Камінська здивувала відвертою позою на дивані (ФОТО)
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27.05.2018 21:32
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Зваблива Слава Камінська поділилася днями у своєму Інстаграмі
пікантним фото.
На світлині зірка у чорній сукні з високим розрізом та у червоних
туфлях на високих підбораз позує на дивані.
"До чого це фото? Запитаєте ви) Все набагато простіше, ніж могло б
бути. Мені в стрічці не вистачало горизонту заваленого. Та й
останнім часом занадто багато умовиводів) А тут великого розуму не
потрібно. Тут взагалі нічого не потрібно пошкребли по засіках
хмари, знайшла саму скромну. Розумного тексту не придумала,
корисного теж. Тому просто ноги вам в стрічку для різноманітності.
Наступний на черзі борщ, щоб розуміли # яжемать # яжежена, #
анепутана. Так що не переживайте", - жартома підписала
зірка.
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