



Зваблива Слава Камінська поділилася днями у своєму Інстаграмі пікантним фото.



На світлині зірка у чорній сукні з високим розрізом та у червоних туфлях на високих підбораз позує на дивані.





"До чого це фото? Запитаєте ви) Все набагато простіше, ніж могло б бути. Мені в стрічці не вистачало горизонту заваленого. Та й останнім часом занадто багато умовиводів) А тут великого розуму не потрібно. Тут взагалі нічого не потрібно пошкребли по засіках хмари, знайшла саму скромну. Розумного тексту не придумала, корисного теж. Тому просто ноги вам в стрічку для різноманітності. Наступний на черзі борщ, щоб розуміли # яжемать # яжежена, # анепутана. Так що не переживайте", - жартома підписала зірка.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура потрібно зірка тут розумного скромну Теги: фішки