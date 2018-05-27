|Оля Цибульська підтримала DZIDZIO відкритим декольте (ФОТО)
|27.05.2018 22:32
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Поки футбольні фанати шаленіли від гри у Києві, у Львові відбувався грандіозний концерт DZIDZIO, на який, звісно, завітала й Оля Цибульська.
У своєму Інстаграмі зірка поділилася яскравим фото з ложі, де вона відпочивала. Пізніше Цибульська також приєдналася до виконавця, щоб виконати "Чекаю. Цьом".
На світлині Оля позує у червоній сукні з дуже відвертим декольте, демонстручи пишні груди. Підтримка!
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