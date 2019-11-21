Поки Анджеліна Джолі досі «переживає брудне розлучення» (так, принаймні, стверджує інсайдер) з Бредом Піттом і весь час проводить то на зйомках нового фільму Marvel «Вічні», то на прогулянках з дітьми, її екс-чоловікові приписують вже третій роман після їхнього розлучення.



Шанувальники впевнені: у Пітта роман з 30-річною актрисою Алією Шокат («Затримка в розвитку», «Рубі Спаркс», «Три короля»)! Їх помітили на художній виставці в Лос-Анджелесі в минулі вихідні, і інсайдери стверджують: зірки постійно трималися разом і мило базікали. А ще після цього в Мережі згадали, що на бродвейське шоу Mike Birbiglia One-Man Show в жовтні Бред теж прийшов в компанії Алії, та й у вересні на прем'єрі п'єси A Play Is A Poem вони знову були разом (і, за чутками, поїхали з заходу на одній машині).



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meral Melika Duran (@meralmelikaduran) 16 Лис 2019 р. о 8:34 PST





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура після допис роман разом компанії Теги: фішки