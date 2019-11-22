Селена Гомес і Белла Хадід знову в центрі уваги завдяки своїм постам в Інстаграмі. Днями співачка підписалася на модель і прокоментувала фотографію Белли, але, модель жест не оцінила і майже відразу видалила публікацію.







Шанувальники співачки відразу ж відзначили це у себе в соціальних мережах. А Селена не залишила це без коментаря.



«Це жахливо», - написала артистка, додавши плачуче емоджі.



Але, судячи з усього, конфлікту прийшов кінець. Як повідомив інсайдер порталу TMZ, в ці вихідні Хадід зв'язалася з Гомес, щоб все залагодити. За словами Белли, їй просто не сподобалося фото, тому вона вирішила його видалити. А Селена, в свою чергу, знову прокоментувала цю ситуацію на фан-сторінці.



«Ні. Я не повинна була говорити, не знаючи правди. Вибачте, будь ласка, не ображайтеся. Вона чудова людина, і все це було непорозумінням», - написала співачка.

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