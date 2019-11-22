У вересні 29-річна Дженніфер Лоуренс і 34-річний Кук Мароні таємно одружилися, а в жовтні закотили грандіозне торжество в старовинному особняку для друзів і рідних. З тих пір подружжя не з'являлося на публіці.



Днями американську актрису і директора арт-галереї помітили в Нью-Йорку - пара виходила з Музею сучасного мистецтва і прямувала в один з ресторанів в Сохо на обід. Для заповнення культурного (і не тільки) голоду Лоуренс вибрала відповідний образ. Зірка вдягла біле шкіряне пальто з витонченим поясом на талії і лофери винного відтінку. Волосся Дженніфер зібрала в недбалий пучок, а в руках несла маленьку леопардову сумку від Mehry Mu.



Її обранець вважав за краще casual-образ. Зелену вітровку з капюшоном від North Face Кук доповнив синіми джинсами.





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