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Чому Victoria"s Secret скасували щорічне шоу?
22.11.2019 22:15
Чутки про те, що в цьому році шоу ангелів Victoria's Secret не відбудуться, з'явилися ще в липні.

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Вперше про це розповіла модель Шаніна Шейк:

«У цьому році, на жаль, цього не буде. Це незвично, тому що кожен рік в цей час я тренуюся як «ангел». Але я впевнена, що воно буде в майбутньому. Компанія працює над брендингом і придумує нові способи, щоб це шоу стало кращим в світі».

І тепер представники компанії підтвердили скасування показу. Головний фінансовий директор бренду Стюарт Бергдерфер виступив з офіційною заявою:

«Ми вважаємо, що зараз важливо розвивати маркетинг бренду. Шоу було важливою частиною компанії. І тепер ми хочемо зрозуміти, як далі просувати наш бренд. У нас були труднощі останні кілька років і тепер потрібен час, щоб відновити успіх компанії».

Ребрендинг намічається серйозний - так, цього літа компанія вперше підписала договор з трансгендерною моделлю Валентиною Сампайо і моделлю plus-size Алі Тейт Катлер.

А після моделі підписали петицію, адресовану генеральному директору Victoria's Secret Джону Мехасу, з проханням виступити проти сексуальних домагань і неналежної поведінки з боку співробітників бренду. Як повідомило видання Buissnes of fashion, понад 100 дівчат заявили про сексуальні домагання з боку співробітників компанії.


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