Чутки про те, що в цьому році шоу ангелів Victoria's Secret не відбудуться, з'явилися ще в липні.







Вперше про це розповіла модель Шаніна Шейк:



«У цьому році, на жаль, цього не буде. Це незвично, тому що кожен рік в цей час я тренуюся як «ангел». Але я впевнена, що воно буде в майбутньому. Компанія працює над брендингом і придумує нові способи, щоб це шоу стало кращим в світі».



І тепер представники компанії підтвердили скасування показу. Головний фінансовий директор бренду Стюарт Бергдерфер виступив з офіційною заявою:



«Ми вважаємо, що зараз важливо розвивати маркетинг бренду. Шоу було важливою частиною компанії. І тепер ми хочемо зрозуміти, як далі просувати наш бренд. У нас були труднощі останні кілька років і тепер потрібен час, щоб відновити успіх компанії».



Ребрендинг намічається серйозний - так, цього літа компанія вперше підписала договор з трансгендерною моделлю Валентиною Сампайо і моделлю plus-size Алі Тейт Катлер.



А після моделі підписали петицію, адресовану генеральному директору Victoria's Secret Джону Мехасу, з проханням виступити проти сексуальних домагань і неналежної поведінки з боку співробітників бренду. Як повідомило видання Buissnes of fashion, понад 100 дівчат заявили про сексуальні домагання з боку співробітників компанії.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мода культура шоубиз и культура бренду тепер шоу компанії про Теги: шоу та передачі